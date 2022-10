Marina Silva registra Boletim de Ocorrência após ser atacada por bolsonaristas

"Parece que o bolsonarismo não sabe lidar com as mulheres", afirmou a deputada federal eleita edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) registrou um boletim de ocorrência na madrugada deste sábado (22) após ter sido hostilizada por bolsonaristas em um hotel na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). A informação foi publicada pelo portal G1.

"Algo que a gente não consegue compreender é a postura, a atitude de intimidar. E por que quando se trata de uma mulher é sempre nessa questão de natureza moral, sexual. Parece que o bolsonarismo não sabe lidar com as mulheres, não sabe lidar no ponto de vista político e ético. Não tem preparo para enfrentar aquelas que são a maioria da população", disse Marina.

No Twitter, a ex-ministra afirmou que "ações desse tipo são graves e intoleráveis em uma democracia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.