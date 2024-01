Marta alega coerência em carta de demissão e seu apoio a Boulos

Apoie o 247

247 – A ex-secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, entregou uma carta de demissão ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta terça-feira (9/1). Na carta, Marta enumerou as ações realizadas durante sua gestão na pasta e justificou sua saída alegando uma "nova conjuntura" política na cidade. A ex-prefeita, que assumiu o cargo no início de 2021 a convite do então prefeito Bruno Covas (PSDB), também anunciou sua filiação ao PT e a aceitação do convite para ser vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (PSol) nas eleições de 2024.

A decisão de Marta foi tomada em comum acordo com o prefeito Nunes. Aliados da ex-secretária afirmam que a saída está relacionada ao fato de Nunes buscar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para sua campanha, o que gerou desconforto devido à oposição de Marta ao ex-presidente. Marta, que havia deixado o PT em 2015 e retornado ao partido após aceitar o convite de Lula, afirmou na carta que seguirá "caminhos coerentes" com sua trajetória e valores.

O prefeito Nunes alegou "quebra de confiança" e "traição" por parte de Marta, já que ela negociou seu retorno ao PT e a entrada na chapa de Boulos sem comunicá-lo previamente. Marta era considerada uma conselheira importante para Nunes e participava de reuniões estratégicas do conselho político do prefeito. A carta de demissão foi entregue após o prefeito expressar confiança na ex-secretária, desconhecendo que ela estava reunida com Lula em Brasília.

