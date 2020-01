Marta critica “mentira deslavada” de Bruno Covas sobre finanças de SP

A ex-senadora Marta Suplicy (sem partido-SP) afirmou que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), espalha fake news sobre a situação financeira do município, ao dizer que seu antecessor, João Doria (PSDB), recebeu o Executivo com "rombo nas finanças". "As agências de verificação de dados", diz ela, "apontam que Fernando Haddad deixou R$ 5,5 bilhões em caixa" edit