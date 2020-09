247 - Marta Suplicy apoiará Márcio França em São Paulo. O Solidariedade, partido da ex-prefeita, contrariou Marta e anunciou apoio ao cabeça de chapa do PSB. Segundo o presidente municipal do Solidariedade, Pedro Nepomuceno, França é esperado na sede da sigla nesta quinta-feira, 10, para a formalização do apoio.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “após a convenção, Marta cogita se desfiliar da atual sigla. A ex-prefeita chegou à legenda em abril deste ano, depois de passar pelo MDB (entre 2015 e 2018). Antes, ficou 33 anos no PT.”

A matéria ainda informa que “articulador político e marido de Marta, Marcio Toledo almoçou com líderes do Solidariedade nesta quarta, quando indicou o endosso da ex-prefeita a Covas e deixou clara a discordância dela com o apoio a França.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.