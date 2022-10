Marta Suplicy declara apoio a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo

Apoie o 247

247 - A ex-prefeita e atual secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, declarou apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo paulista, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

“Marta também vai divergir da decisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que decidiu pelo voto em Tarcísio de Freitas (Republicanos). A ex-prefeita afastou-se do PT durante o governo de Dilma Rousseff, de quem chegou a ser ministra. Como senadora, votou a favor do impeachment dela, mas posteriormente fez um movimento de reaproximação com o partido”, ressalta a reportagem.

Na semana passada, Marta Suplicy “foi anfitriã de um almoço no qual a senadora Simone Tebet (MDB-MS) declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT)”, destaca o texto.

