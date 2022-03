Máscaras podem ser liberadas no Rio já na próxima segunda

Apoie o 247

ICL

247 - A alta cobertura vacinal do Rio de Janeiro ajudou a cidade a manter controlados os índices de contaminação da Covid, afirmou o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, na manhã desta quarta-feira (2). Soranz também disse que o município pode determinar, já na próxima segunda-feira (7), o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras em qualquer lugar. A reportagem é do portal G1.

Soranz disse que não espera um aumento significativo no número de casos mesmo com as festas realizadas no município e com os blocos clandestinos dos últimos dias.

“A gente viu muitas aglomerações no período de carnaval, as pessoas se reunindo. A estratégia de limitar a entrada de turistas sem vacina na cidade do Rio de Janeiro funcionou. Ele é obrigado a apresentar o passaporte vacinal para ir aos principais pontos turísticos. Certamente isso desestimulou a vinda de turistas não vacinados para a cidade, e a gente viu, com a nossa cobertura vacinal, que não teve um aumento de casos no período”, disse Soranz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o secretário, o número de casos positivos é cada vez menor e, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma taxa menor que 5% de contaminados entre todos os estados indica controle.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE