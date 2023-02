Massagista é preso no Rio após abusar sexualmente de diversas mulheres

Apoie o 247

247 - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam na manhã desta quinta-feira (23) Matheus Calainho Cyranka, de 28 anos. Mais uma vez, ele é suspeito de se passar por massagista para abusar sexualmente de mulheres. Na última sexta-feira (17), de acordo com as investigações, Matheus cometeu o crime enquanto realizava o falso serviço em duas mulheres em um apartamento em Ipanema.

De acordo com portal G1, Matheus, que segundo as vítimas disse se chamar Fernando, é réu por outros dois abusos com as mesmas características e chegou a ser preso em janeiro de 2021, mas foi solto e aguardava o julgamento em liberdade.

Matheus foi preso em casa, em um condomínio na Barra da Tijuca.

A polícia afirma que Matheus escolhia as vítimas, geralmente influenciadoras digitais, em troca de publicidade para sua página. O homem afirmava ser homossexual para não despertar suspeitas e ganhar a confiança das vítimas.

De acordo com os investigadores, Matheus sempre pedia para que as mulheres ficassem de biquíni ou peladas. Assim que iniciava a massagem, começava o abuso. Em depoimento, uma das vítimas contou que ele passou os dedos em suas partes íntimas e esfregou o pênis em suas nádegas.

