Mau tempo e greve aumentam cancelamentos de voos em RJ e SP

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A situação em alguns dos principais aeroportos brasileiros ficou ainda mais complicada nesta quarta feira, terceiro dia de greve de pilotos e comissários, com problemas climáticos juntando-se à maior adesão de trabalhadores ao protesto da categoria por melhores salários e condições de trabalho.

Nesta quarta-feira, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, registrou 45 cancelamentos de voos e 58 atrasos, segundo a Infraero. Em Congonhas, em São Paulo, houve 34 cancelamentos e 40 atrasos, segundo a estatal. Na véspera, foram 18 atrasos e dois cancelamentos em Congonhas e 11 atrasos e cinco cancelamentos em Santos Dumont, segundo dados da Infraero.

A situação foi agravada nas duas cidades por chuvas e nebulosidade nesta quarta-feira, segundo companhias aéreas.

Porém, além dos problemas climáticos, há uma maior adesão de tripulantes à mobilização, disse o diretor do Sindicato dos Aeronautas, Carlos Eduardo Monteiro. "Essa adesão está aumentando dia após dia... as empresas não apresentam uma nova proposta", afirmou ele à Reuters.

Os pilotos e comissários iniciaram na segunda-feira semana greve de duas horas --das 6h às 8h-- nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza. A categoria cobra, entre outras reivindicações, reposição salarial da inflação pelo INPC e aumento real de 5%.

Questionada sobre os aumentos de cancelamentos, a Latam informou que os problemas em Santos Dumont foram causados por chuvas na região e não pela greve dos aeronautas. A empresa não deu detalhes sobre outros aeroportos. A Azul disse que não comenta a greve, mas também destacou impacto do clima no terminal carioca. A Gol disse que todos os voos previstos para o horário da greve foram realizados, citando "alguns atrasos".

Passageiros foram informados que o clima atrapalhou a operação dos voos em Santos Dumont. "É difícil acreditar nessa versão. Estou tendo problemas desde Porto Alegre; agora me ofereceram um voo para ir para Porto Seguro (BA) e depois para eu ir com minha família para nosso destino final que é Confins (MG)", disse o empresário Antônio Borges, que viaja de férias com parentes.

No aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão), também no Rio de Janeiro, a concessionária RIOgaleão disse pela manhã que foram registrado quatro atrasos, todos em função da greve.

Em Brasília, a concessionária Inframerica disse que o mau tempo na região Sudeste e a paralisação dos pilotos e comissários causaram 21 atrasos. A empresa também informou três cancelamentos nesta manhã, mas disse que esses foram consequência das condições climáticas.

O Sindicato dos Aeronautas disse que aguarda uma nova proposta das empresas para decidir os rumos da mobilização.

As empresas aéreas vem elevando os preços de passagens há meses, atribuindo o efeito à alta demanda dos consumidores, que segue em alta, e aumento de custos com itens como combustível.

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) afirmou que as empresas estão com custos pressionados por conta da pandemia, da desvalorização do real frente ao dólar e do conflito na Ucrânia, resultando no aumento do preço do petróleo e, por consequência, do querosene de aviação.

A GRU Airport, que opera o aeroporto de Guarulhos, o maior do país, não respondeu a pedidos de comentários sobre a situação no terminal.

