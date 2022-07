Mauá conta a História da Classe Trabalhadora em exposição fotográfica

Apoie o 247

247 - Estreia em Mauá na quarta-feira (13) a exposição sobre a história dos trabalhadores do ABC na resistência contra a ditadura militar. "Histórias da Nossa Classe" é baseada na série de entrevistas realizadas pelo jornalista José Igor e pelo artista gráfico Thiago Ruivo, em parceria com a Associação Heinrich Plagge e o Portal Opera Mundi, onde os trabalhadores do ABC paulista relatam a resistência da classe trabalhadora e as perseguições políticas sofridas pelos metalúrgicos durante a ditadura militar brasileira (1964-1985).

A exposição será realizada no Hall do Teatro Municipal de Mauá a partir das 18h e contará ainda com apresentação da Cantora Jordanna, interpretando o repertório de Geraldo Vandré.

"Sinto muita alegria pelo fato da Associação ter escolhido o Teatro Municipal de Mauá para inaugurar a Exposição Histórias da Nossa Classe. Quero agradecer a Associação Heinrich Plagge na pessoa de Tarcísio Tadeu e o jornalista José Igor, também a toda a equipe envolvida, nesse episódio que visa resgatar a história de luta do povo brasileiro pela democracia e em especial as lutadoras e lutadores de Mauá", afirmou Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá, ao receber na última sexta-feira (8) o convite para a exposição.

