Mauá lança 1° Comitê de Luta e dá inicio à luta política em 2022

O lançamento do Comitê de Luta e Esperança de Mauá contará com apresentações artísticas e com a presença do escritor Fernando Morais, autor da biografia de Lula edit

Apoie o 247

ICL

247, com informações de José Igor - No próximo sábado (30), será inaugurado na cidade de Mauá (SP) o primeiro Comitê de Luta e Esperança, como parte do diálogo entre partidos de esquerda e movimentos sociais para defender a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidente.

Formada em sua maioria por trabalhadoras e trabalhadores de origem nordestina e de outras regiões do país, Mauá foi escolhida por sua história de resistência e pela ligação entre o ABC e as lutas do movimento operário.

O lançamento do Comitê de Luta e Esperança de Mauá contará com a presença do escritor Fernando Morais, autor da biografia de Lula, cujo primeiro tomo foi lançado esse ano. Haverá também apresentações artísticas em homenagem à migração nordestina e à história operária da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O avanço da fome, desemprego e as constantes ameaças à democracia, são lembretes que existem dois lados, o lado de quem quer destruir o Brasil e aniquilar a democracia e o lado das trabalhadoras e trabalhadores que veem na democracia a esperança por dias melhores com o Brasil fora do mapa da fome, como aconteceu nos governos Lula e Dilma, segundo dados da FAO. Queremos de volta o Brasil da esperança e para isso precisamos nos unir, na cidade, no campo e onde for preciso e necessário’’, afirmou o jornalista Tarcísio Tadeu, uma das lideranças à frente dos Comitês e Luta no ABC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comitê será lançado às 10h da manhã, no endereço: Rua Paulo de Brito - Jardim IV Centenário - Mauá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE