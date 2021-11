MBL desiste de apoiar Alckmin por causa de aproximação com Lula

Líder do movimento, deputado Kim Kataguiri é taxativo: “Alckmin com Lula fez se tornar nula a chance de o apoiarmos no ano que vem” edit

247 - O movimento lavajatista de extrema-direita MBL abandonou o ensaio de aproximação com Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, por causa da aproximação entre o ex-governador de São Paulo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi o que disse o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), líder do movimento, à coluna Direto da Fonte da jornalista Sonia Racy: “Alckmin com Lula fez se tornar nula a chance de o apoiarmos no ano que vem”.

No início de novembro, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, informou sobre articulações de bastidores para a chapa Lula-Alckmin . A informação não foi desmentida por Lula nem pela direção do PT e, nesta sexta-feira, Alckmin elogiou Lula , afirmando ter ficado honrado com a menção de seu nome e que "temos de resgatar a boa política, precisa ser feita com quem tem apreço pela democracia". Ele disse ainda: “vamos amadurecer e depois a gente vai conversar”.

Segundo Kataguiri, o MBL pretendia apoiar Alckmin numa eventual candidatura ao governo de São Paulo em troca do grupo indicar nome ao Senado na coligação. O namoro acabou. O MBL deve tentar se acomodar numa aliança lavajatista ao redor de Moro, se ele viabilizar-se como candidato à Presidência ou ao Senado.

