MBL quer bolsonaristas fora para aderir ao PSL

247 - O Movimento Brasil Livre (MBL) negocia com o PSL a migração em bloco do grupo para a sigla com o objetivo de disputar as eleições de 2022 e lançar o deputado estadual Arthur Do Val como candidato ao governo de São Paulo. A organização quer, no entanto, a expulsão de todos os bolsonaristas que ainda permanecem no partido. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Integrantes do MBL vão discutir o assunto nesta quinta-feira, 8, em uma reunião da cúpula do MBL com o deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente nacional do PSL.

Na disputa pela prefeitura paulistana no ano passado, Do Val, que se apresenta nas redes sociais como Mamãe Falei, concorreu pelo Patriota e recebeu mais de 500 mil votos (9,78%), ficando em 5.° lugar.

