MBL quer filiar Alckmin ao União Brasil para disputar o governo de São Paulo

247 - O Movimento Brasil Livre (MBL), que apoiou o golpe de 2016 contra a presidente eleita Dilma Rousseff, vem tentando fazer com que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se filie ao União Brasil, partido que será criado a partir da fusão do DEM com o PSL.

Um dos objetivos, segundo o jornal O Globo, é lançar Alckmin como candidato ao governo paulista. Em troca, o MBL lançaria um candidato próprio ao Senado nas eleições do próximo ano. Segundo pesquisa Datafolha divulgada em setembro, ele registra 26% das intenções de voto.

A costura para que Alckmin integre os quadros do União Brasil está sendo feita pelo deputado federal Júnior Bozzella, vice-presidente nacional do PSL. Nesta linha, Bozella vem tentando convencer o deputado estadual Arthur Do Val Patriota, que é membro do MBL, a desistir da corrida pela sucessão estadual para disputar uma vaga ao Senado.

