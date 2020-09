MDB fecha chapa pura para prefeitura do Rio com Paulo Messina e Sheila Barbosa

247 - O MDB decidiu fechar uma chapa pura para disputar a eleição municipal no Rio de Janeiro em 2020. A chapa será formada pelo ex-secretário da Casa Civil do atual prefeito da cidade, Marcelo Crivella, Paulo Messina (MDB) e pela psicóloga Sheila Barbosa (MDB).

Paulo Messina se elegeu em 2016 como vereador pelo Pros. Atualmente ele ocupa a presidência do diretório municipal do partido. Ele fez parte do governo Crivella mas rompeu com o prefeito em 2019 durante o processo de impeachment.

