Doria quebra o bloqueio da elite e é o primeiro a fazer autocrítica pelo voto em Bolsonaro

Os desmandos do governo Jair Bolsonaro continuam a produzir declarações oficiais de arrependimento no núcleo da direita. Mas nesta segunda-feira (16), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), quebrou o bloqueio da elite e fez a autocrítica sobre o apoio a Bolsonaro, sob o mote "BolsoDoria" em 2018.

"Me arrependo, sim", disse o tucano em entrevista à CNN Brasil. O tucano, no entanto, tentou se descolar do bolsonarismo, afirmando que não foi eleito "na onda de Bolsonaro".

Ao elogiar a condução da crise pelo ministro da Saúde, Luiz Mandetta, que segundo ele "tem agido da forma correta, diferentemente do governo Bolsonaro", Doria aproveitou para mandar um recado: "Acorde, presidente. Você foi eleito para ser presidente do Brasil, não para fazer piada e chamar humorista".

Também nesta segunda (16), a deputada federal Janaina Paschoal (PSL-SP), se declarou arrependida de ter apoiado. Janaina, que foi uma das autoras do pedido de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016, diz agora que Bolsonaro precisa ser afastado por uma ação conjunta parte das autoridades porque "não há tempo para um processo de impeachment".