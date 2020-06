Médica agredida após reclamar de festa durante quarentena no Rio passa por cirurgia e coloca parafusos na perna

Segundo advogada, Ticyana ainda está internada e a previsão é que a perna fique com gesso por 15 dias. Polícia aguarda envio do laudo pericial para determinar em qual pena os agressores serão indiciados. edit

247 - A médica Ticyana D’Azambujja, agredida por várias pessoas no dia 30 do mês passado no Grajaú, Zona Norte do Rio, foi submetida a uma cirurgia para colocação de parafusos na perna esquerda por causa das fraturas, segundo informações da advogada Maíra Fernandes. A médica foi agredida após reclamar de uma festa durante o período de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. A informação é do portal G1.

De acordo com a advogada, Ticyana ficará 15 dias engessada e retornará para nova consulta. "Ainda precisará fazer intensa fisioterapia por pelo menos três meses. Com isso, já sabemos de antemão que não se trata de lesão leve, mas sim grave, pois ficará mais de 30 dias sem retornar às suas atividades, ou mesmo gravíssima, a depender das sequelas", afirmou Maíra.

Novas imagens exibidas no RJ1 desta sexta (12) mostraram que além dos agressores que estavam na festa, a médica também levou golpes de um um motociclista que passava pelo local e não a ajudou.

