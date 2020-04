Médico de 32 que atuava em UPAs de SP e ABC morre com suspeita de coronavírus

Frederic Jota Silva Lima atuava na linha de frente com pacientes diagnosticados com Covid-19. Ele atendia em UPAs de Itaquera, na Zona Leste de SP, e do Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo edit

247 - Um médico de 32 anos que atuava na linha de frente no combate ao coronavírus morreu com suspeita de Covid-19 em São Paulo.

Frederic Jota Silva Lima atendia em Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) de Itaquera, na Zona Leste da capital paulista, e do Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, no ABC.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, o médico estava internado no hospital Emílio Ribas, na região central da capital, com suspeita de coronavírus e morreu na noite desta segunda-feira (20).

