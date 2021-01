Médico é acusado de agredir criança durante atendimento no litoral de SP

247 - Um médico é suspeito de agredir uma criança de 8 anos durante um atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Samambaia, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada, e a prefeitura pediu o afastamento do profissional de suas funções para apuração dos fatos. A direção da UPA, porém, nega a agressão. A reportagem é do portal G1.

Segundo a dona de casa Beatriz da Costa Santos, de 27 anos, mãe do menino, o filho quase foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta na rua onde mora, na noite do último sábado (23). Na tentativa de se desviar do veículo, ele acabou caindo e sofrendo um corte profundo na coxa. Beatriz seguiu com seu filho para a UPA.

Ao ser chamado pelo médico, que, segundo Alexandra, já estava nervoso e gritando antes mesmo de começar o atendimento, o garoto, que estava tenso e com dor, entrou na sala chorando.

Nesse momento, ainda de acordo com relato de Alexandra, o médico teria dado um tapa no rosto da criança, próximo ao olho, dizendo para que ela parasse de chorar, e que, caso não parasse, seria amarrada a uma maca para que o procedimento pudesse ser realizado.

