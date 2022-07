Médico preso após estupro é réu por erro médico; mulher ficou em coma

Apoie o 247

Metrópoles - O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso após ser flagrado estuprando uma grávida na sala de parto, já é réu em um processo onde é acusado de erro médico. Segundo o G1 , ele é réu ao lado o Hospital Mario Lioni, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e outros três profissionais.

No processo, Giovanni Quintella é apontado como um dos profissionais que erraram no diagnóstico de uma mulher que acabou perdendo o dedão do pé e chegou a passar 23 dias em coma. O médico nunca apresentou defesa que consta nos autos do processo. A paciente também pede indenização por indenização por danos morais.

