Médicos de Bolsonaro descartam cirurgia de emergência após exames

247 - Após ter sido submetido a exames no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, Jair Bolsonaro não deve passar por cirurgia de emergência, informaram os médicos que cuidam do presidente na noite desta quarta-feira (14), segundo reportagem do Globo. Eles informaram que Bolsonaro está sendo submetido a um “tratamento clínico conservador”.

“Especialistas no sistema digestivo costumam usar essa expressão para uma abordagem clínica em que o intestino do paciente é deixado em repouso com uma sonda naso-gástrica. Durante o repouso, ele receberá hidratação. Caso o tratamento não seja suficiente para resolver a obstrução intestinal, ele pode passar por uma cirurgia”, explica a reportagem.

Nesta noite, o deputado Eduardo Bolsonaro relatou que Bolsonaro “retirou um litro de líquido mais cedo do intestino, o que fez diminuir a dor. Mas ele ainda sente uma leve dor. Segundo relato dele, ele comeu caqui ontem e, à noite, passou a sentir fortes dores. A equipe médica diz que ele estava com uma alça do intestino dobrada, 'entupida'. Mas, agora, ele está em observação para avaliar se opera ou não. Há chances de esta alça desentupir sozinha, naturalmente, porém ele poderá passar por outra cirurgia. Os médicos dizem que ele não pode esperar muito tempo, porque sempre há o receio de ocorrer alguma infecção. O presidente está com uma sonda nasogástrica, em jejum".

Interlocutores de Bolsonaro afirmaram que seu quadro de saúde seria "grave" e requereria "muitos cuidados". Médicos teriam retirado 1 kg de conteúdo fecal de Bolsonaro por meio de sonda no nariz.

Bolsonaro deu entrada de madrugada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, com fortes dores abdominais. Em nota pela manhã, a Secom disse que a hospitalização se deu por orientação de sua equipe médica para determinar a origem do soluço recorrente que vem atingindo o presidente.

A decisão de levar Bolsonaro a São Paulo foi tomada pelo cirurgião Antonio Macedo, que operou Bolsonaro algumas vezes depois da cirurgia de emergência a que ele se submeteu na Santa Casa de Juiz de For a (MG) logo após levar uma facada durante um evento da campanha eleitoral de 2018.

