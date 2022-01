Médicos preveem colapso do sistema municipal de saúde de São Paulo

Apoie o 247

ICL

Por Daniel Haidar, Metrópoles - Médicos da rede municipal de São Paulo preveem que o sistema de saúde está prestes a colapsar, devido à falta de profissionais somada a uma quantidade crescente de pacientes com o avanço dos casos de Covid-19.

“Quando não tem estrutura, são os médicos que são agredidos na ponta. Nossas demandas foram feitas para que tenham medidas e não aconteça o colapso que vemos se delinear”, afirmou ao Metrópoles o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Victor Dourado.

O sindicato negocia melhores condições de trabalho e atendimento à população com a prefeitura. Sem acordo, a categoria havia decidido por uma paralisação no atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nesta quarta-feira (19/1). No entanto, a pedido da prefeitura, a Justiça concedeu liminar na terça-feira (18/1) que proibiu a greve.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE