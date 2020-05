Medidas por Doria e Covas no combate à Covid-19 são aprovadas por 28% dos paulistanos, contra 26% de Bolsonaro

Índice de aprovação das ações do governador João Doria e do prefeito da capital, Bruno Covas, ambos do PSDB, no combate à pandemia foi de 68%, enquanto a desaprovação foi de 21% e 20% edit

247 - Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (5) aponta que 68% dos paulistanos aprovam as medidas adotadas pelo governador de São Paulo e pelo prefeito da capital, João Doria (PSDB) e Bruno Covas (PSDB), respectivamente, como enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Já as medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro são aprovadas por somente 26% da população do estado.

O índice de aprovação do governador João Doria e do prefeito Bruno Covas no combate à pandemia foi de 68%, enquanto a desaprovação foi de 21% e 20%, respectivamente. Outros 10% não quiseram se posicionar sobre as ações adotadas pelos dois gestores.

Ainda segundo a pesquisa “Viver em São Paulo - Especial Pandemia”, elaborada pela Rede Nossa São Paulo com o suporte do Ibope Inteligência, 71% dos paulistanos disseram apoiar as medidas adotadas pelo ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, que foi demitido por Bolsonaro um dia antes do início da pesquisa.

O levantamento apontou, ainda que 1% dos paulistanos disseram não se preocupar com os efeitos da pandemia. Já outros 49% demonstraram se preocupar com a economia e 36% com o aumento da desigualdade social.

A pesquisa online foi feita com 800 pessoas com idades a partir de 16 anos entre os dias 17 e 26 de abril, das classes A, B e C.

