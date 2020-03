Mello Franco: Crivella é reincidente em declarações infelizes

O jornalista Bernardo Mello Franco critica a fala do prefeito Marcelo Crivella culpando a população pelos estragos dos temporais e informa que “Crivella é reincidente em declarações infelizes sobre as chuvas. Já fez piada com a ‘Balsa Família’ e comparou a ciclovia Tim Maia ao Vasco, que ‘vive caindo’” edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo, critica a fala do prefeito Marcelo Crivella culpando a população pelos estragos dos temporais e informa que “Crivella é reincidente em declarações infelizes sobre as chuvas. Já fez piada com a ‘Balsa Família’ e comparou a ciclovia Tim Maia ao Vasco, que ‘vive caindo’”.

"Por trás do humorista frustrado, esconde-se um gestor que não cumpre suas obrigações. Nos primeiros dois anos de mandato, o prefeito reduziu em 71% os gastos com prevenção a enchentes", diz ele.

"As mudanças climáticas tendem a aumentar a frequência e a intensidade dos temporais. Isso requer mais investimentos em proteção de encostas, dragagem de rios e limpeza de galerias pluviais. Há dois anos, Crivella prometeu espalhar bueiros eletrônicos pela cidade. Não implantou os sensores high tech nem fez melhorou serviços tradicionais, como a coleta de lixo em bairros periféricos"., acrescenta