Menina de 12 anos está entre mortos no ataque a escolas no Espírito Santo

247 - A menina de 12 anos identificada como Selena Zagrillo está entre as três pessoas mortas após o ataque a tiros em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo.

A jovem era estudante do 6º ano de uma escola particular localizada em Coqueiral de Aracruz, a 22 quilômetros (km) do centro do município. O ataque foi na manhã desta sexta-feira (25).

A primeira vítima identificada foi a professora Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, conhecida como Peinha.

Autor do ataque, um adolescente de 16 anos foi preso. Ele também carregava uma suástica na roupa.

