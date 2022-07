Menina morre após sofrer acidente em SP e padrasto entrega para a mãe dizendo que ela 'havia dormido'

Gian Gabriel Fraga foi preso em flagrante por tráfico de droga e solto no dia seguinte. Criança acidentada morreu no hospital 12 dias após o acidente edit

247 - Um homem que havia acabado de sair da cadeia, após passar por uma audiência de custódia, se envolveu em um acidente de carro que terminou com a morte da enteada, de apenas dois anos, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Segundo informações, o suspeito, Gian Gabriel Fraga, não possuía CNH. A reportagem é do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito ainda levou a menina, desacordada, para a casa da mãe da criança e afirmou que ela 'estava apenas dormindo'. Ao notar a situação, a mãe, imediatamente, a levou para o Hospital Municipal de Bertioga, onde ela acabou morrendo. Já o suspeito saiu do hospital após uma briga e não foi mais encontrado pelas autoridades.

Pouco antes de se envolver no acidente, Gian Gabriel Fraga foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia o surpreenderam durante um patrulhamento na Rua General Osório, no bairro Jardim Paulista, na área central da cidade.

Ao ver os policiais, o suspeito correu para se esconder dentro de uma residência, e foi encontrado embaixo de uma cama. Ao ser abordado, Fraga entregou uma sacola plástica com 39 pedras de crack e seis tabletes de maconha, entre outras coisas. O criminoso foi encaminhado à delegacia de Bertioga, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Fraga permaneceu no local à disposição da Justiça.

No dia seguinte, foi realizada a audiência de custódia. Após ele ser ouvido, a juíza expediu o alvará de soltura, determinando a liberdade provisória. Diante da soltura, foram impostas medidas cautelares, como a obrigação de comparecer ao Fórum a cada dois meses para informar o que está fazendo, e a proibição de sair ou mudar de cidade ou de endereço sem ter autorização prévia do juízo.

