Menino de 4 anos é assassinado na própria festa de aniversário, no Rio de Janeiro

Autor do disparo estava na comemoração. Polícia investiga 3 versões, uma delas é se a arma do suspeito, de 21 anos, teria disparado acidentalmente. Ele foi preso em flagrante. edit

247 - Um menino morreu após ser baleado durante sua festa de aniversário no último fim de semana, em Piabetá, na Baixada Fluminense. A reportagem é do portal G1.

Enzo, de 4 anos, foi atingido com um tiro no peito durante a comemoração. O autor do disparo, que participava do evento, foi preso em flagrante.

"O meu filho estava completando 4 anos de idade, feliz da vida com a festinha do Hulk dele. Ele já estava há um mês perguntando: minha festa é amanhã? Minha festa é amanhã?", disse o pai em um áudio gravado.

Segundo a reportagem, o pequeno Enzo chegou a ouvir os convidados cantarem parabéns, mas, logo depois, o menino foi morto com um tiro de revólver na frente de todos, inclusive das crianças.

De acordo com a polícia, o suspeito é Pedro Vinícius de Souza Pedidor, de 21 anos, que entrou na casa da família com outros convidados. A polícia investiga se a arma que estava com o suspeito teria disparado acidentalmente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.