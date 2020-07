Menino de 7 anos é baleado e morre na porta de casa na Baixada Fluminense

O garoto Italo Augusto deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) já sem vida, de acordo com a secretaria de Saúde do município de sua residência edit

247 - Um garoto de 7 anos morreu baleado na porta de casa, na noite de terça-feira (30), no bairro Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A secretaria de Saúde da prefeitura noticiou que Italo Augusto deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) já sem vida. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A Polícia Militar relatou que os agentes do 21º batalhão de São João de Meriti estavam realizando um patrulhamento pelo bairro Éden quando foram atacados por disparos de arma de fogo, acrescenta a reportagem. No entanto, não há informações sobre a origem do disparo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.