Menino encontra arma do pai em casa e morre após tiro na cabeça

247 - A Polícia do estado de São Paulo informou que um menino de 9 anos morreu na noite de segunda-feira (11), em Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo, após atirar na cabeça. A criança teria encontrado a pistola do pai em cima do armário na cozinha. O pai, de 32 anos, declarou à polícia que faz parte na categoria de CAC (caçador, atirador e colecionador).

A morte foi registrada na delegacia de Ferraz de Vasconcelos como homicídio e omissão de cautela, conforme o Estatuto do Desarmamento. A polícia investiga o acidente.

