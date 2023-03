Menor é detido após tentar esfaquear colegas em escola no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - Um estudante foi detido nesta terça-feira (28) pela Polícia Militar após tentar esfaquear seus colegas em uma escola no Rio de Janeiro --um dia depois que uma professora foi morta ao ser esfaqueada em uma escola estadual em São Paulo por um aluno de 13 anos.

A Polícia Militar relatou que a equipe da patrulha escolar foi chamada à Escola Municipal Manoel Cícero, localizada na Praça Santos Dumont, bairro da Gávea.

O agressor foi contido por funcionários da escola, resultando em um ferimento leve na cabeça. As autoridades de segurança presentes no local levaram o estudante para receber atendimento médico no Hospital Municipal Miguel Couto.

As testemunhas estão sendo interrogadas na 15ª Delegacia de Polícia e os alunos foram liberados, sob a supervisão de seus responsáveis. (Com informações da CNN Brasil).

