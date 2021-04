Mesmo com decisão de Nunes Marques, igrejas de BH não preveem missas com fiéis neste domingo

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, entrou em rota de colisão com o ministro do Supremo ao dizer que, mesmo diante da decisão do magistrado, não permitiria cultos presenciais na cidade edit

247 - Mesmo após a polêmica decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques de liberar cultos presenciais durante o pior momento da pandemia de Covid-19 no Brasil, igrejas católicas de Belo Horizonte amanheceram sem previsão de realização de missas com público neste domingo (4) de Páscoa.

O prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), entrou em rota de colisão com o ministro Nunes Marques ao declarar que não permitiria missas e cultos presenciais, mesmo após a decisão. Nunes Marques, por sua vez, chegou a ameaçar o prefeito, alegando que usaria a Polícia Federal para garantir o cumprimento de sua liminar.

Na Igreja Boa Viagem, funcionários relataram que a missa seria realizada às 11h, apenas com transmissão pela internet. Na capela São Pedro J Eymard, por outro lado, duas pessoas rezavam no local por volta das 9h deste domingo. O decreto da prefeitura proíbe missas e cultos, mas orações individuais com distanciamento dentro dos templos são permitidas.

A Igreja de Nossa Senhora de Lourdes teve missa online marcada para às 10h. A Igreja São José, por volta de 9h30, estava com os portões da frente trancados e somente com as entradas laterais funcionando. A Igreja de São Sebastião também marcou missa online para as 10h.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.