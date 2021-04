Mesmo com recorde de mortes, Doria avalia não renovar fase emergencial em São Paulo

Após os primeiros sinais de que o número de novas internações por covid-19 em São Paulo parou de crescer, técnicos do Palácio dos Bandeirantes projetam que o comércio de rua no Estado será reaberto a partir do dia 26 edit

247 - Após os sinais tímidos de que o número de novas internações por covid-19 em São Paulo parou de crescer, apenas 0,7% na taxa de internações, técnicos do Palácio dos Bandeirantes projetam que o comércio de rua no Estado será reaberto a partir do dia 26.

Segundo reportagem do portal Exame, a atual fase emergencial, prevista para durar até o próximo dia 11, não deverá ser renovada e o Estado passará para a fase vermelha, que ainda prevê restrições (venda presencial continua limitada ao take away, sem consumo no local) por mais duas semanas. Depois disso, a projeção é voltar para a fase laranja — em que já é possível abrir lojas e restaurantes.

Apesar da sinalização de reabertura do comércio, o número de mortes no estado bate recordes. Número de enterrados em um dia bateu recorde nesta terça, dia 30, com 419 sepultamentos. Em março, até o dia 30, foram enterradas 9.350 pessoas nos cemitérios públicos, particulares e crematórios de São Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.