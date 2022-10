Mesmo preso, Jefferson prestigiou Tarcísio em evento de lançamento de campanha utilizando uma réplica de papelão

Apoie o 247

247 - Tarcísio de Freitas (Republicanos) até tentou se afastar do ex-deputado bolsonarista e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson dizendo que o ex-parlamentar “já vem dando sinais há muito tempo de estar com a saúde mental prejudicada”. No entanto, reportagem do jornal O Globo lembrou que em junho deste ano, Jefferson "marcou presença" em um evento do PTB em homenagem ao aliado Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista que disputa o governo de São Paulo, com uma réplica feita de papelão, em tamanho real, já que não podia deixar sua residência em virtude da prisão domiciliar, em Comendador Levy Gasparian (RJ ).

De acordo com a reportagem, a cerimônia batizada de "lançamento da pré-candidatura de Tarcísio" foi organizada pelo diretório paulista do PTB, presidido pelo empresário Otávio Fakhoury, para selar o apoio ao candidato dos Republicanos, mesmo sem a anuência da própria campanha.

Em seu discurso de agradecimento ao apoio, Tarcísio teria mandado um “abraço carinhoso para o doutor Roberto Jefferson, que desde o primeiro momento esteve com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Levem meu abraço e minha consideração pelo nosso deputado Roberto Jefferson”, disse.

