Metade das armas levadas por criminosos estava dentro de residências em SP

247 - Quase metade (49,9%, ou 5.978) das 11.985 armas que os criminosos pegaram, entre junho de 2017 e maio de 2022, no estado de São Paulo estavam em ambientes residenciais. Armamentos também foram roubados ou furtados de locais como estabelecimentos comerciais (25,5%), de veículos em via pública (16,8%) e órgãos públicos (5,8%), de acordo com números da Secretaria da Segurança Pública e publicados nesta quarta-feira (10) pelo jornal Folha de S.Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação.

O governo estadual informou que a Polícia Civil registrou ocorrências de armas sendo levadas por criminosos em 276 cidades do estado, o que representou 43% dos 645 municípios paulistas.

Os números foram divulgados em um contexto de repercussão na imprensa da morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, morto no último sábado (6) após levar um tiro na cabeça de um policial militar em um show no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo (SP).

O lutador imobilizou o PM após uma discussão. Depois de solto, o policial matou Leandro Lo.

