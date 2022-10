Metalúrgicos da Embraer fazem paralisação de 1h e ameaçam greve em SP

Apoie o 247

ICL

Reuters -Metalúrgicos da Embraer fizeram paralisação de uma hora na manhã desta terça-feira e aprovaram um aviso de greve na fábrica da empresa em São José dos Campos (SP), em reivindicação por reajuste salarial acima da inflação e benefícios, bem como proibição de terceirização da produção, disse o sindicato da categoria na região.

A fabricante de aeronaves afirmou que propôs reajuste da inflação para trabalhadores que recebem até 10 mil reais e que funcionários de outra unidade aceitaram os termos integralmente.

A paralisação ocorreu no início do primeiro turno de trabalho, das 5h20 às 6h20, e contou com a participação de cerca de 2 mil trabalhadores, afirmou Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, em comunicado. A fábrica possui 9 mil metalúrgicos, de acordo com a entidade.

Entre as reivindicações, estão reajuste de 14%, vale-compras de 800 reais mensais para todos metalúrgicos e proibição da terceirização da produção na fábrica -- segundo a entidade, a Embraer tenta derrubar essa proibição prevista na convenção da categoria.

O sindicato disse que se reúne com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), às 10h, para negociação da campanha salarial do setor aeronáutico na região.

A Embraer afirmou em nota que concedeu o reajuste salarial de 8,83% --que corresponde a inflação-- aos funcionários que recebem até 10 mil reais e um fixo de 883 reais a quem recebe acima desse valor, conforme proposta apresentada em setembro, pela Fiesp, que representa empresas do setor.

A empresa ainda cita outras propostas, como vale alimentação de 300 reais para quem recebe até 7 mil reais, e disse que essas medidas foram aprovadas na íntegra no mês passado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu (SP).

Segundo a Embraer, a proposta foi votada pela primeira vez na unidade em São José dos Campos nesta manhã. A empresa acrescentou que aguarda a conclusão da negociação e mantém suas operações funcionando normalmente.

Já a Fiesp disse que "acompanha as negociações em reunião com trabalhadores, buscando um entendimento que atenda a todos."

"Com o aviso de greve, os metalúrgicos dão o alerta de que, caso a empresa continue insistindo nessa proposta, a paralisação pode ser deflagrada a qualquer momento", disse o sindicato.

A greve teria que ser aprovada em nova votação pelos trabalhadores.

Às 12h30, as ações da Embraer exibiam queda de 1,3%, a 12,38 reais. No mesmo horário, o Ibovespa recuava 0,3%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.