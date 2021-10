Metalúrgicos rejeitam acordo e mantêm greve na GM de São Caetano do Sul

O principal ponto de contestação do acordo proposto refere-se ao artigo que trata da estabilidade de emprego para os funcionários com doenças ocupacionais edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os metalúrgicos da General Motors em São Caetano do Sul, no ABC paulista, recusaram, em assembleia nesta quarta-feira (13), proposta de acordo parcial fechada entre o sindicato e a empresa. Com isso, a greve, iniciada no dia 1º, está mantida.

Uma decisão sobre o futuro da negociação ficará para a sessão de julgamento marcada para as 15h desta quarta no TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).

O acordo previa reajuste salarial e para o piso da categoria de 10,42%, assim como refeição no restaurante da empresa e vale-transporte. O índice tem como base o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado até 31 de agosto deste ano.

PUBLICIDADE

O principal ponto de contestação do acordo proposto refere-se ao artigo que trata da estabilidade de emprego para os funcionários com doenças ocupacionais, como lesões por esforços repetitivos. As duas partes também não chegaram a um acordo sobre o desconto na folha da taxa sindical e sobre o reajuste do vale-alimentação. (Com informações da Folha de S.Paulo).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE