Metrô e trem correm risco de colapso no Rio

Duas operadoras de transporte coletivo do Rio, a MetrôRio e Supervia, estão tendo prejuízos mensais desta o início da pandemia do coronavírus

247 - Duas operadoras de transporte coletivo do Rio, a MetrôRio e Supervia, tiveram uma queda de até 80% no movimento de passageiros por causa do coronavírus e estão tendo prejuízos mensais desde o início da pandemia. A informação é do jornal Valor Econômico.

A Supervia, que opera serviços de trens urbanos metropolitanos, tem prejuízos mensais de R$ 30 milhões. Segundo Kazuhisa Ota, presidente da Gumi, braço de mobilidade urbana da Mitsui e principal acionista da Supervia, a operação pode entrar em colapso no início de agosto.

