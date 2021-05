Metroviários de São Paulo aprovam greve nesta quarta

A greve ocorre após o governo João Doria (PSDB) não comparecer na audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho que havia sido marcada para esta terça. O sindicato denuncia que a categoria está sem reajuste salarial há dois anos edit

247 - Os metroviários de São Paulo vão entrar em greve a partir da 0h desta quarta-feira, 19. A proposta de greve foi aprovada no Sindicato dos Metroviários em assembleia na noite desta terça-feira, 18.

A greve ocorre após o governo João Doria (PSDB) não comparecer na audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho que havia sido marcada para esta terça, e que foi usada como justificativa para barrar greve que tinha sido marcada anteriormente.

Em assembleia realizada agora a noite os @Metroviarios_SP APROVARAM a greve para amanhã, quarta-feira 19/05 que afetará as linhas 1 Azul, 2 Verde, 3 Vermelha e 15 Prata.#grevemetrosp #grevemetro pic.twitter.com/XtRIe1m0xe May 19, 2021

O sindicato denuncia que a categoria está sem reajuste salarial há dois anos e que não foram pagas a participação nos resultados de 2019 e 2020. Ainda, segundo a entidade, o Metrô propôs reajuste salarial de 2,6% não retroativo, menos do que os 9,7% propostos pelo Ministério Público do Trabalho.

A greve irá ocorrer nas linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha e 15-prata (monotrilho), que são operadas pelo Metrô. Já nas linhas 4-amarela e 5-lilás, que são privatizadas, não haverá greve.

O sindicato também mobiliza contra a venda do terreno onde fica a sede da entidade. No fim de abril, Doria abriu licitação para vender o terreno e pediu a desocupação do local em até 60 dias. Segundo o sindicato, é uma ação de cunho político.

