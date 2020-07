"Meu pai é procurador, você vai perder teu emprego", ouviu outra fiscal que sofreu ataque em bar no RJ

"Fui ameaçada por um que disse que o pai era procurador e que estava vendo meu nome no colete e que ia me demitir: 'meu pai é procurador, você vai perder esse teu empreguinho”, denunciou a fiscal Jane Loureiro edit

247 - Quando o público de um bar na Rua Olégario Maciel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, começou a entoar o canto “Eu não vou embora”, na noite da último sábado, a assistente de coordenação de fiscalização da Vigilancia Sanitária Jane Loureiro, de 54 anos, contou que ficou abalada, mas procurou manter a calma e continar a inspeção. Ela estava à frente de uma equipe de quatro profissionais, além da proteção de guardas municipais. No bar, havia cerca de 50 pessoas. A reportagem é do jornal O Globo.

"Fui ameaçada por um que disse que o pai era procurador e que estava vendo meu nome no colete e que ia me demitir: “meu pai é procurador, você vai perder esse teu empreguinho”. Depois, fizeram um coro me xingando. Eu fiquei muito nervosa. Imagina um grupo grande de pessoas te xingando. É constrangedor, triste. Me mantive abalada, mas tranquila", descreve ela, ao relembrar.

