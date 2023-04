MG: 110 operários são resgatados em condições análogas à escravidão

Apoie o 247

247 - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 110 trabalhadores em condições semelhantes às da escravidão durante uma fiscalização na construção de uma linha de transmissão de energia no leste de Minas Gerais, informa a Folha de S. Paulo. De acordo com o ministério, todos os trabalhadores eram provenientes dos estados do Norte e Nordeste.

A fiscalização ocorreu nos dias 29 e 30 de março nos alojamentos e locais de trabalho do Consórcio Construtor Linha Verde, que é formado pelas empresas Toyo Setal e Nova Participações, nos municípios de Conselheiro Pena e Governador Valadares. A linha de transmissão está sendo construída entre as cidades de Mutum e Governador Valadares. Na terça-feira (4), foi efetuado o pagamento das rescisões dos trabalhadores, totalizando cerca de R$ 752 mil.

O consórcio divulgou uma nota afirmando que não concorda com a alegação de que os trabalhadores estavam em condições semelhantes às da escravidão. Além disso, informou que 70 dos 110 operários resgatados manifestaram interesse em permanecer como funcionários.

