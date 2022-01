MG: com mais de 20 pontos de interdição, PRF recomenda evitar rodovias

Apoie o 247

Metrópoles - Com as fortes e constantes chuvas que atingem a região central do país, os servidores que cuidam das rodovias estão tendo muito trabalho. Na tarde deste domingo (9/1), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que em Minas Gerais, estado brasileiro com a maior malha viária, havia 22 rodovias com trechos totalmente interditados e 64 pontos parcialmente fechados, levantamento que leva em conta vias estaduais e federais.

A rodovia Fernão Dias tem interdição total no km 506, altura de São Joaquim das Bicas, por iminência de transbordo de um rio. A mesma rodovia tem interdição parcial em Itatiaiuçi, no km 541, sentido Belo Horizonte, por queda de barreira na pista.

