MG declara situação de emergência em mais 95 municípios por causa da chuva

Agência Brasil - Está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira a Medida Provisória que libera o crédito extraordinário de R$ 892 milhões para ações de recuperação nos estados atingidos pelas chuvas, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

E no Diário Oficial de Minas Gerais, foi publicado o decreto estadual que declara situação de emergência em mais 95 municípios, totalizando 196 cidades nessa condição. Até o momento, o governo federal reconheceu a situação de 101 delas.

As chances de chuva em Minas Gerais aumentam com o calor durante o dia e a alta umidade. Segundo o governo estadual, as pancadas de chuva podem cair nas regiões Centro Sul e Oeste. Mas o governador do estado, Romeu Zema, disse acreditar que “o pior já passou”.

Uma pessoa continua desaparecida na cidade de Conselheiro Lafaiete, e 55 já morreram em decorrência dos estragos da chuva. Mais de 50 mil mineiros estão desabrigados ou desalojados em todo o estado.