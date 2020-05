MG registra aumento de quase 1,3 mil mortes por Síndrome Respiratória em 2020

247 - O estado de Minas Gerais registrou, neste ano, quase 1,3 mil mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a mais do que em 2019. O número, que foi elevado drasticamente, é um indício de subnotificação de casos do novo coronavírus na região. A reportagem do portal G1 também evidenciou que MG é o segundo estado que realiza menos testes para a Covid-19 no Brasil.

A Secretaria de Estado de Saúde registrou 6,9 mil casos confirmados do novo coronavírus e 230 vítimas fatais em todo o território mineiro. O estado de São Paulo, vizinho de MG, contabilizou mais de 81 mil infectados e 6,4 mil mortes. No Rio de Janeiro, outro vizinho, foram confirmados 39 mil casos e 4,1 mil mortes, acrescenta a reportagem.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) revelou que o número de mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), registrado na unidade até a 20ª semana epidemiológica de 2019, foi de 185. Em 2020, foram 1.435 vítimas fatais contabilizadas no mesmo período.

