Milícia do Rio tem fornecedor de armas dos EUA

247 - A estrutura organizada da milícia de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, teria como intermediário um comerciante da Rocinha, suspeito de comprar armas, principalmente, dos Estados Unidos. Foi o que apontou o Grupo de Atuação Especializada do Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) e da Polícia Federal.

De acordo com as investigações, ao menos 23 criminosos se dividem em funções, do comando-geral à chefia de cada setor da milícia. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (29) pelo jornal O Globo.

A suspeita sobre o fornecedor de armas é sobre Patrick da Silva Martins, proprietário de um bar na Rocinha. De acordo com o MPRJ, Patrick faz constantes viagens ao exterior. A casa dele, em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, foi alvo de mandado de busca e apreensão.

