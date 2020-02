Miliciano ligado a Flávio Bolsonaro atuava em várias frentes de crimes

Ligação ao senador Flávio Bolsonaro e morto pela polícia nesse domingo, 9, o ex-capitão Adriano da Nóbrega mantinha atividades ilegais em várias frentes como milícia, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e homicídios profissionais edit

247 - As investigações da sobre o ex-capitão Adriano da Nóbrega mostram que o miliciano ligado ao senador Flávio Bolsonaro e que foi morto nesse domingo (9) pela polícia no interior da Bahia, mantinha atividades em várias atividades ilegais: milícia, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e homicídios profissionais.

A denúncia da Operação Intocáveis apontou o ex-PM como chefe da milícia de Rio das Pedras, a mais antiga da cidade. Em telefonemas gravados com autorização da Justiça ele era chamado de "patrão".

Adriano Nóbrega é apontado como o líder de um grupo de assassinos profissionais. Há a suspeita de que outro integrante dessa equipe seja o PM aposentado Ronnie Lessa, acusado da morte da vereadora Marielle Franco. Nóbrega prestou depoimento no inquérito, mas não foi acusado.