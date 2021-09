Militantes do MBL e do PDT se desentendem em BH por faixa "Agora é Ciro"

Racha na terceira via: MBL pediu a retirada da faixa; militante do PDT diz que movimento é suprapartidário edit

Fórum - Militantes do MBL e do PDT se desentenderam durante manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) que ocorre neste domingo (12) em Belo Horizonte (MG).

Manifestantes exibiram durante o ato faixas em apoio à candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência. O MBL reagiu:

“Nós estamos tentando fazer com que eles recolham em uma política de compreensão da militância, mas sendo enérgico para que eles tirem. Mas chega uma situação que só a polícia para resolver. A gente não quer tumultuar”, disse Cláudio Pereira, líder do colegiado do MBL em Minas.

