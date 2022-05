Militantes do PCB criticam Omar, dono de bar que é reduto da esquerda carioca, e internautas reagem

Apoie o 247

247 - Uma briga envolvendo militantes do PCB e Omar, dono do bar que é reduto da esquerda carioca, ganhou os trends do Twitter nesta quarta-feira (25). Tudo começou quando militantes da sigla acusaram Omar de ser uma pessoa privilegiada.

"Herdou o bar e tá pagando de playboy", disparou o membro do PCB que ganhou o apoio de outros militantes.

Ele me fez sentir vergonha alheia pic.twitter.com/yrVgyM1ccs

O filiado ao PCB ainda disse que o bar do Omar era localizado em frente ao mar. No entanto, o local é próximo ao Cais do Porto, Zona Portuária da cidade. O endereço do bar é no morro do Pinto, comunidade em um bairro operário.



Kolé galera, quinta-feira venham de sunga e bikini pra gente curtir uma PRAIA DO SANTO CRISTO no Bar do Omar quase quiosque ouvindo Diogo Nogueira: PÉ NA AREIA. — Omar (@Omardeideais) May 24, 2022

Na sequência, Omar fez uma série de postagens explicando a origem humilde de sua família e os esforços para conseguir abrir o estabelecimento.



O Bar do Omar começou há 22 anos na Rua João Cardoso, aqui do lado, pois a gente não aguentava mais sentir medo de perder nosso pai no trabalho sendo vigilante de banco. Aos trancos e barrancos trabalhamos apenas eu, meu pai, minha mãe e minha irmã até quatro anos atrás. + — Omar (@Omardeideais) May 24, 2022





Omar recebeu diversas mensagens de apoio após a discussão. Veja:



Um dos maiores orgulhos da minha vida de artista é ter pintado quase todas as paredes do bar da família Omar ❤️ pic.twitter.com/OCOWrNkqE1 — é Rafamon e não moon (@arafamon) May 24, 2022

Eu realmente queria conhecer o mundo em que o pobre se faz de coitado como dizem por aqui. Porra, a gente trabalha pra caralho, quase sempre contra um "estado mercado" que nos massacra suga até n poder mais. Tu é foda pq nos representa nessa luta que tentam desmerecer.

Um lugar que tenho vontade de conhecer… Muito mais pela história do que por qualquer outra coisa! Estamos juntos nessa, tirar Bolsonaro é a nossa prioridade, antes que não reste mais Brasil para isso, antes que as histórias das famílias brasileiras, como a sua, se acabem. ✊🏼 — Letícia Sarturi (@LeSarturiP) May 24, 2022

Parabéns por toda história, @Omardeideais! — Enio Verri (@enioverri) May 24, 2022

