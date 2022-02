Milton Temer se lança candidato ao governo do Rio para impedir apoio do Psol a Freixo

"Pra quem assinou a ficha de filiação do Freixo lá em 2006, ver ele adotando um discurso liberal, contrário à nossa linha de esquerda, foi um horror", afirmou edit

Agenda do Poder - Para evitar a possibilidade de o Psol apoiar a candidatura de Marcelo Freixo (PSB), o ex-deputado federal Milton Temer (PSOL) decidiu lançar seu nome como pré-candidato a governador do Rio.

Egresso do Psol, Freixo não conseguiu unir os ex-companheiros de sigla. A ala do PSOL que apoia Milton Temer conta, por exemplo, com o deputado federal Glauber Braga, que pleiteia ser candidato a presidente.

Figura histórica da esquerda carioca, Milton diz que os acenos recentes de Freixo a economistas liberais, como Armínio Fraga, e “pastores-empresariais”, como Abner Ferreira da Assembleia de Deus, levantaram a necessidade, para integrantes do PSOL, de garantir uma candidatura eminentemente de esquerda na disputa estadual. Até então, o apoio do PSOL a Freixo, ainda majoritário, era assunto pacificado.

— Pra quem assinou a ficha de filiação do Marcelo (Freixo) lá em 2006, ver ele adotando um discurso liberal, contrário a nossa linha de esquerda, foi um horror — disse Milton Temer ao GLOBO.

Em tom de provocação, ele criticou a busca do deputado por uma imagem de moderação comparando-o com um de seus principais adversários políticos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

— O Freixo faz uma corrida desenfreada para ser o novo Eduardo Paes — afirma Milton. — Entre o Paes original e uma possível candidatura alternativa no mesmo campo, a esquerda tem que ter candidato próprio.

