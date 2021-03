Minas bate recorde de mortos por coronavírus

247 - Minas Gerais registrou, neste sábado (27), recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. Foram 479 óbitos, totalizando 23.366 desde o início da pandemia. O recorde anterior havia sido registrado nesta quarta-feira (24), com 374 mortes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o número de óbitos registrado neste sábado é consequência de fatores, como as "mudanças nos sistemas oficiais no dia 23 de março, que causou uma instabilidade e impactou no registro dos últimos dias, gerando um represamento que está sendo corrigido ao longo da semana".

O número de casos chegou a 1.093.539 no estado. Foram 11.558 novas confirmações.

