Minas decreta emergência devido ao alto número de casos de dengue

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretou situação de emergência em saúde pública por causa da alta incidência de casos de dengue e de chikungunya no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial do governo de Minas Gerais no sábado (27).

A partir do decreto, fica autorizada a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias para conter o aumento de casos das doenças, em especial a aquisição de insumos e materiais para atender a situação emergencial.

De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde com dados contabilizados até sexta-feira (26), foram registrados 21.573 casos de dengue no estado neste ano, uma alta de 87,75% em relação ao último boletim divulgado, na segunda-feira (22). Um óbito foi confirmado e 34 estão em investigação.

O total de casos de chikungunya chega a 5.867. Uma morte pela doença foi confirmada.

