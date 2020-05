Minas Gerais já tem mais de 200 cidades com casos confirmados de Covid-19

247 - 202 cidades de Minas Gerais já tem casos confirmados de coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 191 cidades abrigam pessoas infectadas e outras 11 tiveram vítimas, mas nenhuma pessoa com Covid-19 no momento.

Veja a lista de cidades com casos confirmados aqui.

